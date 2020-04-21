Кількість голодних у світі може подвоїтися через пандемію - ООН

Пандемія коронавірусу COVID-19 може спровокувати зростання кількості людей у світі, що голодують, на 130 мільйонів осіб, тобто майже вдвічі.

Такі прогнози зробили у Всесвітній продовольчій програмі (WFP) Організації Об'єднаних Націй.

«Останні цифри свідчать про те, що життя та життєдіяльність 265 мільйонів людей у країнах з низьким і середнім рівнем доходу будуть під серйозною загрозою, якщо не будуть вжиті швидкі заходи щодо подолання пандемії, у порівнянні з поточними 135 мільйонами», - йдеться у повідомленні.

Це майже вдвічі більше, ніж дані в опублікованому до пандемії COVID-19 Глобальному звіті про продовольчі кризи 2020 року. Згідно зі звітом, 135 мільйонів людей у 55 країнах наразі вже стикаються з гострим голодом як наслідком, головним чином, конфліктів, зміни клімату та економічних криз.

Відповідно до нового прогнозу до цієї кількості у 2020 році додадуться ще майже 130 млн осіб.

Очікується, що найбільше постраждають від голоду люди з країн Африки, а також на Близькому Сході. Зокрема йдеться про північно-східну Нігерію, Південний Судан, Сирію та Ємен.

«Ці люди мене найбільше хвилюють. Їм не потрібен був COVID-19. Навіть без нього їхнє життя висіло на нитці. Їхні життя буквально залежать від нас. Якщо ми не можемо дістатись до них з будь-якої причини, вони зрештою платять найвищу ціну. Нам потрібно надати пріоритет цим людям та переконатися, що ми з ними. Тому що якщо не ми (допоможемо - ред.), то ніхто інший», - заявив провідний економіст WFP Аріф Хусейн.

У зв'язку з цим WFP наголосила на необхідності вжити термінових заходів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.