Турецькі кораблі залишатимуться в Аденській затоці ще рік – рішення парламенту

Підрозділи ВМС Туреччини залишатимуться в Аденській затоці, територіальних водах Сомалі, Аравійському морі та прилеглих районах ще рік.

Таке рішення було ухвалене Національними зборами (парламентом) Туреччини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми підтримуємо національну політику щодо продовження співпраці з відповідними країнами у цій галузі (безпека на морі – ред.), посилюємо нашу роль та присутність у системі Організації Об'єднаних Націй у регіональному та глобальному масштабах», - йдеться в обґрунтуванні.

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Парламентарії підкреслили, що Збройні сили Туреччини ефективно підтримують дії міжнародної спільноти, спрямовані на безпеку торгових суден, протидію піратству, збройним пограбуванням на морі, а також спільні антитерористичні операції та гуманітарну діяльність, що здійснюється в цих регіонах.

Дозвіл на продовження дії мандату перебування ВМС Туреччини в Аденській затоці, територіальних водах Сомалі, Аравійському морі діятиме до 10 лютого 2022 року.

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Як повідомлялося, 23 січня на відстані 185 км від нігерійського берега пірати напали на вантажне судно Mozart. Вони вбили механіка, громадянина Азербайджану, 15 моряків взяли у заручники, всі вони - громадяни Туреччини. Трьох членів екіпажу, в т.ч. одного з капітанів, пірати залишили на борту. Ці три звільнені моряки довели судно до берегів Габону, попри те, що навігаційне обладнання було відключене або зняте піратами. Доля 15 захоплених у полон моряків зараз лишається невідомою.