У Гвінейській затоці пірати захопили турецький корабель, є жертви

У Гвінейській затоці, що в Атлантичному океані, біля берегів Екваторіальної Африки, пірати захопили вантажне судно, що належить турецькій компанії: 15 членів екіпажу взято в заручники, серед них є поранені, одного моряка пірати вбили.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал CNN Türk.

«Вантажне судно Mozart йшло під прапором Ліберії, захоплення сталося на відстані 100 морських миль (185 км - ред.) від нігерійського берега. Пірати вбили механіка, громадянина Азербайджану, всі інші заручники — громадяни Туреччини, трьох членів екіпажу залишили на борту", - йдеться у повідомленні.

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Серед них, один з капітанів судна, який веде корабель до габонського Порт-Джентіля. Президент Туреччини провів з ним дві телефонні розмови.

Капітан повідомив, що отримав поранення, але продовжує вести корабель. Робить це наосліп за маршрутом, який було надано піратами. Усе навігаційне обладнання було ними зняте або вимкнене.

За його словами, серед взятих у заручники моряків є поранені.

Посол Туреччини в Нігерії повідомив телеканалу, що з приводу інциденту налагоджено комунікацію з нігерійською владою. Очікується, що пірати найближчим часом вийдуть на зв'язок та назвуть умови звільнення заручників.

Вантажне судно Mozart, збудоване у 2007 році, належить компанії Boden Denizcilik AŞ, офіс якої знаходиться в Стамбулі.