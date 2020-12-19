Біля берегів Нігерії пірати захопили шістьох українських моряків - ЗМІ

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії група піратів атакувала судно Stevia і захопила в полон вісім членів екіпажу, серед яких шестеро українців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці пише морський портал Seafarers Journal з посиланням на доньку одного із захоплених моряків.

Інцидент стався 16 грудня.

"Звертаюся до вас за допомогою. У Нігерії було взято в полон 8 осіб (6 українців) з суховантажу Stevia, господарями якого з травня 2020 року стали албанці. Серед заручників мій тато - Резніченко Семен Іванович (40 років), старший помічник капітана, громадянин України. На жаль, імена інших членів екіпажу, які потрапили в полон, мені невідомі", - цитує портал дочку захопленого моряка.

За її словами, сторона судновласника і агента ніякої інформації про надзвичайну ситуацію не дає, з родичами на зв'язок не виходить, на листи, повідомлення, дзвінки не відповідає. У родичів моряків немає ніякої інформації про своїх близьких і стан їхнього здоров'я.

Дочка старпома також заявила, що у екіпажу були проблеми з водою і харчами.

Укрінформ звернувся в МЗС України за коментарями щодо обставин інциденту.