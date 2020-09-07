В Україну повернулися визволені з піратського полону шестеро моряків - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав повернення на Батьківщину шістьох громадян України – членів екіпажу судна Curacao Trader, визволених з піратського полону 20 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин», – зазначив Президент.

Особливо глава держави відзначив активну роботу МЗС, працівники якого, за його словами, весь час були на зв'язку та професійно супроводжували переговорний процес щодо визволення моряків.

Як повідомлялося, 17 липня пірати вчинили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були визволені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства.

Фото: ОП