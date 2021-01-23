На сході Туреччини почалася масштабна антитерористична операція

На сході Туреччини розпочато антитерористичну операцію, в якій задіяно більше тисячі силовиків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву МВС Туреччини.

«До антитерористичної операції EREN-3 залучено 1040 співробітників зі складу підрозділів жандармерії, спеціальних сил жандармерії, підрозділів спеціальних операцій поліції та команди рейнджерів», - йдеться у повідомленні.

Загалом сформовано 59 оперативних команд. Вони діють на сході провінцій Агрі (назва провінції однакова з турецькою назвою гори Арарат - ред.) та провінції Ван.

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Операція була названа на честь Ерена Бюльбюля, 15-річного хлопця, який загинув під час перестрілки силовиків з терористами РПК 11 серпня 2017 року.

Як повідомлялося, у період з 20 по 31 грудня 2020 року сили безпеки Туреччини затримали 267 осіб, яких підозрюють у підготовці терактів новорічної ночі.