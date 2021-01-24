У Туреччині спустили на воду перший вітчизняний фрегат
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
«Наш новий фрегат виконуватиме базові та оборонні завдання з розвідки та спостереження, виявлення, розпізнавання цілей та раннього попередження. Ми прагнемо, щоб він був переданий командуванню ВМС у 2023 році», - сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
У Туреччині спустили на воду перший вітчизняний фрегат // Фото: iletisim.gov.tr
Фрегат «Стамбул» став п'ятим кораблем, спущеним на воду в межах національної програми MİLGEM (раніше були спущені на воду чотири корвети класу «Ада»). Три чверті всіх систем на фрегаті турецького виробництва. Корабель озброєний системою пуску ракет типу «земля-повітря».
Фото: iletisim.gov.tr