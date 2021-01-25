Пірати пригнали корабель із 15 заручниками до берегів Габону

Вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії та було атаковане піратами 23 січня, дісталося берегів Габона. Пірати, які захопили 15 громадян Туреччини, на зв'язок ще не виходили.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

«Станом на вчорашній вечір корабель наблизився до порту (до габонського Порт-Джентіля - ред.), ближче до узбережжя. Група представників силових структур та наш посол піднялися на борт», - сказав міністр.

Він розповів, що 15 громадян Туреччини, які були захоплені піратами в якості заручників, залишаються в полоні. Пірати досі не зв’язувалися з компанією-власником судна, турецькими офіційними представниками чи членами сімей моряків задля оголошення вимог їхнього звільнення.

Як повідомлялося, вантажне судно Mozart 23 січня було атаковане піратами на відстані 100 морських миль (185 км - ред.) від нігерійського берега. Пірати вбили механіка, громадянина Азербайджану, 15 моряків взяли у заручники, всі вони - громадяни Туреччини. Трьох членів екіпажу, в т.ч. одного з капітанів, пірати залишили на борту. Вони й довели судно до берегів Габону, попри те, що навігаційне обладнання було відключене або зняте піратами.

Вантажне судно Mozart, збудоване у 2007 році, належить компанії Boden Denizcilik AŞ, офіс якої розташований у Стамбулі.

Посол Туреччини в Нігерії раніше повідомляв, що з приводу інциденту налагоджено комунікацію з нігерійською владою. Очікується, що пірати вийдуть на зв’язок та назвуть умови звільнення заручників.