Берлін вітає продовження договору про озброєння між США та Росією

Німеччина привітала рішення Вашингтона та Москви продовжити на 5 років строк дії нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО–3), що має посилити безпеку в Європі та світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Хайко Маас, передає кореспондент Укрінформу.

«Новий договір СНО буде продовжено, це важлива новина, з якою нова адміністрація США надсилає перший сигнал», - заявив дипломат.

За його словами, продовження цього договору між США та Росією про скорочення стратегічної ядерної зброї принесе насправді більше безпеки і для Європи.

Продовження СНО на початку «ключового» для роззброєння та контролю над озброєннями року є важливим кроком для визначенні курсу, сказав Маас. Дипломати, зауважив він, працюють над тим, щоб були також наступні заохочувальні сигнали. Невдачам останніх років, зокрема, щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності та Договору про відкрите небо, необхідно, за словами німецького міністра, терміново покласти кінець та повернути все на правильний трек.

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З огляду на технологічні квантові стрибки останніх років, треба уважно стежити за новими розробками, додав глава німецького МЗС. Подальші переговори з міжнародними учасниками щодо посилення глобального контролю над озброєннями та роззброєння є вимогою часу, сказав він. Спільно з європейськими та міжнародними партнерами Берлін у рамках «Стокгольмської ініціативи щодо ядерного роззброєння» пропонує проведення серії конференцій на тему «Переосмислення контролю над озброєннями».

Як повідомлялося, Росія і США підписали ДСНО (START) 5 лютого 2011 року. Термін його дії спливає 5 лютого 2021 року. Новий проєкт закону про продовження договору передбачає його пролонгування на п'ять років, до лютого 2026 року. Це питання було погоджено під час телефонної розмови президентів двох країн 26 січня. У середу комітет з оборони російської Думи вже схвалив відповідний законопроєкт.