У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вшанували пам'ять жертв Голокосту

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті НАТО.

На знак пошани до загиблих приспущені прапори усіх 30 країн-союзниць Альянсу.

«НАТО працює заради більш безпечного миру, в якому немає місця ненависті та антисемітизму, в якому люди різних національностей, походження і релігій можуть почуватися захищеними і гідними. НАТО було створено для підтримки таких цінностей. Наш обов’язок – захистити їх від тих, хто намагається підірвати наш спосіб життя… Ми маємо цей обов’язок перед мільйонами, які страждали та помирали у концентраційних таборах. Ми маємо цей обов’язок перед собою та перед майбутніми поколіннями. Ніколи знову», - наголосив заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане (Mircea Geoană).

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Як ідеться в повідомленні, церемонія відбулася за сприяння італійської та польської делегацій при НАТО. Були розгорнуті дві виставки, одна з яких представила сучасну тематичну арт-інсталяцію Dandelions, інша – це експозиція картин, які були виконані переважно колишніми в’язнями табору смерті Аушвіц.

Як повідомлялося, 27 січня в багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, вшановуючи більше шести мільйонів євреїв, які під час Другої світової війни були вбиті нацистами.