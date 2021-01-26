МЗС Німеччини виділяє жертвам Голокосту та їх нащадкам ще 700 тисяч євро

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомив 26 січня міністр Гайко Маас.

Головним напрямком спрямування грошей є «психосоціальна допомога наступному поколінню та дослідження щодо передачі травми від одного покоління наступному».

«Навіть після закінчення Другої світової війни багато тих, хто вижив, так ніколи і не можуть позбавитись жахливих згадок Голокосту. Багато з них страждають від травм та інших емоційних стресів до старості. Дитинство багатьох нащадків тих, хто пережив Голокост, також було постійно пов’язане з почуттям провини та страху», - сказав Маас.

За деякими даними, через травматичний досвід батьків близько 15% наступного покоління страждають на психічні захворювання, в Ізраїлі таких осіб близько 15 тисяч.

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Тим важливіше, за словами міністра, що ці люди отримують професійну підтримку. Цього року МЗС уперше профінансує надання психосоціальної допомоги для другого та третього покоління жертв Голокосту та дослідження травматизму, уточнив Маас. «Ми знаємо: відповідальність Німеччини за Голокост, найстрашніший злочин людства, не закінчується», підкреслив він.

AMCHA (на івриті - «один з нас») - це найбільша установа для допомоги постраждалим та їх сім'ям в Ізраїлі та одна з найбільших установ у цій галузі у всьому світі. Тільки в Ізраїлі організація щороку підтримує понад 18 тисяч людей у різний спосіб.