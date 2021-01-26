У ПАРЄ пропонують підтвердити повноваження російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують підтвердити повноваження делегації РФ, незважаючи на порушену процедуру їх оскарження.

Про це йдеться у проєктах доповіді та резолюції «Оскарження за підставами по суті не ратифікованих повноважень парламентської делегації Російської Федерації», які обговорив і затвердив 26 січня регламентний комітет ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Доповідач з цього питання австрійський парламентарій Штефан Шеннах пропонує ратифікувати повноваження російської делегації, маючи за мету продовжити просування політичного діалогу з РФ.

Незважаючи на такий висновок, у проєкті резолюції ПАРЄ міститься значна кількість серйозних критичних зауважень та висловлюється розчарування щодо негативних тенденцій, які призвели до погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Росії, що суперечить зобов'язанням країни.

У проєкті резолюції критикуються останні зміни до конституції РФ, за якими російська влада може не виконувати рішення ЄСПЛ.

Також йдеться про обмеження фундаментальних свобод, переслідування опозиційних політиків, громадських активістів і журналістів у Росії.

Окремо в ПАРЄ заявили про надзвичайне занепокоєння у зв'язку з отруєнням Олексія Навального, відсутність з боку російської влади наміру провести належне розслідування цього інциденту, а також відносно подальшого арешту опозиційного політика.

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Далі, за процедурою, делегати можуть вносити свої правки до проєкту резолюції. У четвер, 28 січня, питання буде винесене на голосування Асамблеї.

Як повідомляв Укрінформ, у перший день зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі українська делегація оскаржила повноваження російських парламентаріїв в Асамблеї. Голова постійної делегації Верховної Ради України Марія Мезенцева мотивувала неможливість ратифікації повноважень російської делегації триваючими репресіями, придушенням прав людини в РФ та на окупованих територіях, ігноруванням російською владою резолюцій ПАРЄ та рішень інших міжнародних організацій, в яких засуджується порушення міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова агресія на Донбасі.

Делегація РФ є єдиною на зимовій сесії ПАРЄ, чиї повноваження піддалися оскарженню.

Російська делегація в ПАРЄ була піддана санкціям у квітні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі. Права РФ в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, незважаючи на факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини та основоположні свободи.

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.