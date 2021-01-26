Болгарія продовжила карантин до кінця квітня

Болгарія продовжила карантин до кінця квітня

Укрінформ
Болгарія до кінця квітня продовжила карантин, який діє в країні з травня минулого року, щоб знизити навантаження на медичну систему через пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofi Globe.

Дія карантину закінчувалася наприкінці січня, проте в уряді вирішили не чекати кінця місяця й продовжили його вже сьогодні до квітня.

Глава уряду Бойко Борисов попросив міністра охорони здоров'я Костадіна Ангелова опублікувати указ, де будуть розписані дати послаблення коронавірусних обмежень.

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Зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів чиновники вже обговорюють поступове повернення школярів та студентів до фізичного навчання у лютому, однак рішення з цього питання досі не ухвалене.

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У світі станом на 26 січня зафіксовано майже 100,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.  

Фото: Vassil Donev/EPA

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