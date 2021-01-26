Болгарія продовжила карантин до кінця квітня

Болгарія до кінця квітня продовжила карантин, який діє в країні з травня минулого року, щоб знизити навантаження на медичну систему через пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofi Globe.

Дія карантину закінчувалася наприкінці січня, проте в уряді вирішили не чекати кінця місяця й продовжили його вже сьогодні до квітня.

Глава уряду Бойко Борисов попросив міністра охорони здоров'я Костадіна Ангелова опублікувати указ, де будуть розписані дати послаблення коронавірусних обмежень.

Зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів чиновники вже обговорюють поступове повернення школярів та студентів до фізичного навчання у лютому, однак рішення з цього питання досі не ухвалене.

У світі станом на 26 січня зафіксовано майже 100,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Фото: Vassil Donev/EPA