НАТО непокоїть мілітаризація Калінінградської області Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг занепокоєний діями Росії із нарощування військових спроможностей в Калінінградській області РФ, які впливають на ситуацію з безпеки в усьому регіоні Балтійського моря.

Як повідомляє Укрінформ, про це керівник НАТО заявив сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелем Ландсбергісом (Gabrielius Landsbergis). Повідомлення про цю зустріч оприлюднене на сайті Євроатлантичного Альянсу.

«Столтенберг і Ландсбергіс обговорили ситуацію з безпеки в регіоні Балтійського моря. Генеральний секретар НАТО висловив занепокоєння розбудовою військових спроможностей навколо Калінінграду, які продовжує Росія, а також нещодавнім арештом російського опозиційного політика Олексія Навального. Він підтвердив, що, попри COVID-19, політика НАТО у стримуванні і обороні в регіоні Балтійського моря буде залишатися надійною та ефективною», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, під час зустрічі сторони обмінялися поглядами на перспективи розвитку НАТО до 2030 року та підготовку Альянсу до відповідей на майбутні виклики з метою надійного захисту громадян країн-союзниць.

Єнс Столтенберг подякував литовському урядовцю за розміщення на території країни бойової групи НАТО під командуванням Німеччини в рамках заходів передової присутності Альянсу у країнах Балтії. Він висловив високу оцінку активній політичній та військовій ролі, яку Литва відіграє в НАТО, включаючи зобов’язання щодо спрямування більше 2 відсотків від ВНП на потреби оборони.

Як вже повідомлялося, за рішенням Варшавського саміту НАТО 2016 року, у країнах Балтії та у Польщі були розгорнуті сили передової присутності для зміцнення східного флангу Альянсу, у відповідь на агресивні дії та войовничу риторику Російської Федерації. Ці сили складаються з чотирьох окремих батальйонів: в Естонії – під командуванням Великої Британії, у Латвії – під командуванням Канади, у Литві – під керівництвом Німеччини, та у Польщі – під командуванням США.

Сили НАТО на ротаційній основі також продовжують здійснювати активне повітряне та морське патрулювання в регіоні Балтійського моря.

Фото: НАТО