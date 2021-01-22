Столтенберг підтримав пропозицію Байдена продовжити дію договору START

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву Єнс Столтенберг зробив за підсумками зустрічі з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відбулася у п’ятницю у штаб-квартирі Альянсу.

Повний текст інформації з цього приводу оприлюднений на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Ми не маємо опинитися в ситуації, коли в нас не буде жодної угоди, жодних обмежень у кількості ядерних боєголовок. Ми бачили руйнацію деяких інших угод, включаючи INF (ДРМСД - Договір про ракети малої та середньої дальності – ред.). Ми маємо уникнути та запобігти руйнуванню нового договору START. При цьому продовження цього Договору не буде завершенням, воно має стати початком нових зусиль із зміцнення міжнародного режиму контролю над озброєнням, включення до нього більшої кількості систем озброєння і більше країн, включаючи Китай», - зауважив Генеральний секретар НАТО.

В ході зустрічі з Президентом Грузії він подякував цій країні за один з найбільших військових контингентів у складі тренувальної місії НАТО в Афганістані, висловив впевненість у успішному розвитку подальшого партнерства та практичної співпраці між НАТО і Грузією та готовність Альянсу продовжувати підтримку Грузії на шляху реформ, що наближають країну до членства в Альянсі.

Сторони розглянули ситуацію з безпеки в регіоні Чорного моря, зокрема, з огляду на нарощування там військової присутності Російської Федерації. Генеральний Секретар НАТО підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, та закликав Росію вивести свої війська з регіонів Абхазії та Південної Осетії.

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Як вже повідомлялося, новий договір START (СНО) був підписаний у квітні 2010 року та набув чинності у лютому 2011 року. Він передбачає скорочення у два рази кількості пускових установок стратегічних ядерних ракет Росії і США, а також створює механізм верифікації виконання взаємних зобов’язань.

Термін дії цього договору вичерпується 5 лютого 2021 року. Нова Адміністрація Президента США Джо Байдена запропонувала продовжити на п’ять років дію цієї угоди, яка є ключовою для міжнародного режиму з контролю над озброєнням.