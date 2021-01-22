Конгрес США дозволив кандидату Байдена очолити Пентагон

Обидві палати Конгресу США ухвалили спеціальний законопроєкт, що дозволить відставному генералові Ллойду Остіну очолити Пентагон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За американським законодавством, затвердження кандидатури Остіна вимагає від обох палат Конгресу ухвалити окремий законопроєкт, оскільки Пентагон не може очолити людина, яка звільнилася з армії менш як сім років тому. Ллойд Остін залишив службу у 2016 році.

Кандидатура Остіна висунута на посаду міністра оборони обраним президентом США Джозефом Байденом минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Остін заявляв, що підтримка України у сфері безпеки й оборони на тлі її протистояння агресії РФ залишатиметься пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Остін також підкреслив, що виступає за надання летальної допомоги, «щоб забезпечити Україну озброєнням, необхідним для захисту». З цією метою він пообіцяв у разі затвердження на посаді продовжувати активно оцінювати потреби України в допомозі та при потребі вносити корективи. Водночас він наголосив на необхідності досягнення Україною «сталого прогресу у сфері управління та антикорупційних реформ».