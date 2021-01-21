Байден не змінюватиме директора ФБР – Білий дім

Президент США Джо Байден не планує змінювати директора ФБР Крістофера Рея, який очолює бюро з 2017 року.

Про це у Твітері повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

«Учора я ненавмисно спричинила певний резонанс, тому хочу дуже чітко заявити, що президент Байден має намір залишити на посаді директора ФБР Рея і впевнений у його роботі», - зауважила Псакі.

Крістофер Рей очолив ФБР під час президентства Дональда Трампа. Причому попередній глава Білого дому наприкінці своєї каденції розглядав можливість замінити Рея за його позицію з приводу початку розслідування щодо зв'язків штабу Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

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Загалом термін роботи глави ФБР на посаді становить десять років, однак президент США може у будь-який момент його звільнити.