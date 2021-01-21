Сенат США затвердив першу кандидатуру в кабінет Байдена

Сенат США схвалив кандидатуру Авріл Хейнс на посаду директора національної розвідки.

Це стало першим затвердженням кандидата, запропонованого президентом Джо Байденом на посаду глави відомства, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Після складання присяги Хейнс стане першою жінкою на посаді директора американської нацрозвідки.

Раніше Хейнс заявляла, що одним із пріоритетів її роботи на новій посаді стане реагування на кіберзагрози з боку Російської Федерації.

Авріл Хейнс раніше обіймала посаду заступника директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з 2013 по 2015 рік. Вона також була помічником президента і головним заступником радника з національної безпеки колишнього президента США Барака Обами.

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Як повідомляється, Сенат уже почав слухання щодо затвердженням багатьох кандидатів у кабінет Байдена, включаючи його кандидата на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена.

Як передавав Укрінформ, 20 січня переможець президентських виборів у Сполучених Штатах демократ Джо Байден офіційно став 46-м президентом США після того, як урочисто склав присягу з трибуни біля будівлі Капітолію.

Відразу після присяги Байден підписав перші три виконавчі розпорядження, він має намір відразу затвердити ще більше десятка указів.