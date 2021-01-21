Індекси США оновили максимуми в день інавгурації Байдена
Укрінформ
Основні індекси США 20 січня оновили рекорди. Торги Dow Jones і S&P 500 завершилися кращими для дня інавгурації показниками з 1985 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Marketwatch.
Зростання Nasdaq стало найкращим за історію спостережень в день інавгурації.
Показники основних біржових індексів США:
- Dow Jones - 31 201,83 пункту (+ 0,88%);
- S & P 500 - 3 854,21 пункту (+ 1,46%);
- Nasdaq - 13 466,15 пункту (+ 2%).
20 січня в США пройшла інавгурація президента Джо Байдена. Він переміг на виборах в листопаді 2020 року.