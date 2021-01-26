Президент Таджикистану заявив про перемогу над коронавірусом у країні

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон у посланні парламенту країни оголосив, що в країні на сьогодні коронавірусу нового типу немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді.

Президент наголосив, що починаючи з 1 січня в країні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус нового типу. Однак, за його словами, відсутність коронавірусу не означає, що жителі можуть не дотримуватися санітарно-гігієнічних правил. Він також висловив бажання розміщати всіх, хто прибуває з-за кордону, під карантин.

Міністерство охорони здоров'я Таджикистану з початку року повідомило про поодинокі випадки виявлення хворих на коронавірус лише 2, 5 і 10 січня. За інформацією цього відомства, після 10 січня в країні не виявлено жодного нового випадку захворювання.

Проте експерти скептично ставляться до офіційної статистики, заявляючи, що масштаби зараження і смертності від коронавірусу нового типу в рази вище, ніж стверджує МОЗ.

Рахмон у своєму посланні наполегливо закликав громадян дотримуватися правил гігієни. Основну увагу в цій частині послання президент приділив весіллям і роботі мечетей. Він попередив вірян, що у випадках недотримання санітарно-гігієнічних норм і правил «мечеті не працюватимуть».

Мечеті в Таджикистані мають відкрити двері з 1 лютого. Раніше влада вже попереджала про те, що в разі, якщо громадяни не дотримуватимуться санітарних та гігієнічних норм, то мечеті будуть закриті. Однак жителі, і передусім парафіяни, запитують, чому влада не звертає увагу на громадський транспорт і ринки, де дуже часто ці норми та правила на практиці не діють.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, із яких понад 2,1 млн - летальних.