Коронакриза на ринку праці стала найгіршою з часів Великої депресії – ООН

У Міжнародній організації праці (МОП), що є профільним агентством ООН, вважають, що криза, спричинена пандемією коронавірусу, є найгіршою з часів Великої депресії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Це була найсерйозніша криза у світі праці з часів Великої депресії 1930-х», - сказав гендиректор МОП Гай Райдер журналістам на віртуальному брифінгу.

Зазначається, що минулого року пандемія завдала "безпрецедентного" удару по світовій економіці, знищивши 225 мільйонів робочих місць.

Криза спричинила скорочення робочого часу на 8,8% - учетверо більше за наслідки фінансової кризи 2008 року.

Райдер також попередив, що відновлення залишається невизначеним, попри надію, що вакцини стимулюватимуть економічний підйом.

Робочий час у 2021 році, ймовірно, залишиться понад як на 3% нижчим, ніж у 2019 році - це дорівнює близько 90 мільйонам штатних робочих місць.

У МОП зазначили, що близько половини втраченого робочого часу є наслідком скорочення ділової активності компаній.

Зайнятість також впала на 114 мільйонів у порівнянні з 2019 роком: за цей час близько 33 мільйонів людей втратили роботу. Водночас решта стали "неактивними" - вони або покинули роботу, або знаходяться у пошуку.

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Загалом протягом 2008-2009 років участь у робочій силі впала на 0,2 в.п., а у 2020 році - на 2,2 в.п.

Без держпідтримки таке зниження еквівалентно світовому доходу у 3,7 трлн дол. - це близько 4,4% від світового ВВП.

Зазначається, що особливо постраждали такі регіони, як Латинська Америка, Карибський басейн, Південна Європа та Південна Азія.

Наслідки також непропорційно вплинули на жінок та молодь.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Фото: EPA