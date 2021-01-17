В ООН хочуть за чотири роки повністю ліквідувати дитячу працю

На сьогодні у світі 152 мільйони дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати для того, щоб вижити.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформують Новини ООН.

У Міжнародній організації праці (МОП) зазначають, що сьогодні працює кожна десята дитина віком від 5 до 17 років. При цьому в нинішніх умовах кризи, спричиненої пандемією, «армія» трудящих неповнолітніх стрімко зростає. Багато бідних сімей змушені відправляти дітей на заробітки. Згідно з дослідженнями, зростання рівня бідності на один відсоток в деяких країнах призводить до збільшення масштабів дитячої праці, як мінімум на 0,7 відсотка.

У МОП нагадали, що головна мета цього року — мобілізувати міжнародну громадськість з метою до 2025 року повністю ліквідувати дитячу працю.

«У сучасному світі не має бути місця дитячій праці. Вона забирає у дітей майбутнє і не дає змогу сім'ям вирватися з бідності», - заявив Генеральний директор МОП Гай Райдер.

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Зазначається, що на сьогодні 99,9 відсотка усіх дітей віком від 5 до 17 років живуть у країнах, які є учасниками Конвенції про заборону найгірших форм дитячої праці.