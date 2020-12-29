Генсек ООН сподівається, що 2021 рік стане роком зцілення для людства

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства, світової економіки та планети.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у своєму новорічному відеозверненні.

«Давайте всі разом змиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення», - закликав Гутерреш.

Він додав, що світ має зцілиться від наслідків смертоносного коронавірусу, підірваної економіки, а також усунути поділ суспільства.

«Якщо ми працюватимемо разом, будемо єдині і солідарні одне з одним, ці промені надії можуть просяяти на весь світ. Такий урок цього найважчого року», - зазначив генсек ООН.

Гутерреш також побажав всьому населенню світу щасливого і мирного Нового року.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 грудня зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. При цьому зафіксовано 1 781 539 летальних випадків, одужало 57 799 127.