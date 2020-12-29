Генсек ООН сподівається, що 2021 рік стане роком зцілення для людства

Генсек ООН сподівається, що 2021 рік стане роком зцілення для людства

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Укрінформ
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства, світової економіки та планети.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у своєму новорічному відеозверненні.

«Давайте всі разом змиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення», - закликав Гутерреш.

Він додав, що світ має зцілиться від наслідків смертоносного коронавірусу, підірваної економіки, а також усунути поділ суспільства.

«Якщо ми працюватимемо разом, будемо єдині і солідарні одне з одним, ці промені надії можуть просяяти на весь світ. Такий урок цього найважчого року», - зазначив генсек ООН.

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Гутерреш також побажав всьому населенню світу щасливого і мирного Нового року.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 грудня зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. При цьому зафіксовано 1 781 539 летальних випадків, одужало 57 799 127. 

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