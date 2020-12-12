Генсек ООН закликає світ до «глобального надзвичайного стану»

Усі країни світу мають оголосити «надзвичайний стан клімату».

Про це заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Глобальний надзвичайний стан, на думку генсека ООН, має тривати, доки не буде досягнута нейтральність вуглецю, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

Як передає видання, канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла виділити понад 600 мільйонів доларів на підтримку глобальних зусиль по боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що «всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції в захист клімату», а очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року у порівнянні з рівнем 2005 року.

Читайте також: Рівень викидів вуглецю рекордно знизився через пандемію

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. «Зелена угода» ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.