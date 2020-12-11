Рівень викидів вуглецю рекордно знизився через пандемію

Локдауни, які країни ввели в рамках боротьби з пандемією COVID-19, призвели до рекордного зменшення викидів діоксиду вуглецю (CO2) від спалення викопних копалин і роботи промисловості у світі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні групи міжнародних вчених Global Carbon Project (GCP).

Загалом за підсумками цього року у світі буде 34 мільярдів тонн викидів CO2, що на 2,4 мільярда тонн або на 7% менше, ніж торік.

За даними вчених, таке річне падіння є рекордним з початку замірів.

Зокрема в США цього року викиди вуглецю впали на 12%, у Євросоюзі - на 11%, у Китаї та Індії - на 1,7%.

Дослідники застерігають, що хоча падіння викидів упродовж одного року не сповільнить темпи глобального потепління, проте існує унікальна можливість забезпечити довгострокове скорочення викидів CO2 шляхом економічного відновлення з урахуванням боротьби зі зміною клімату.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня у світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу. 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 - померли.