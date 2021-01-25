Боррель зібрався з візитом до Росії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у лютому відвідає Російську Федерацію на запрошення міністра закордонних справ Сергія Лаврова, щоб обговорити стан двосторонніх відносин.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Борреля, європейські міністри дійшли згоди, що ситуація щодо арешту Олексія Навального та його прихильників є неприйнятною. Рада міністрів ЄС звернулася до російської влади із вимогою звільнити Навального та всіх громадян, які були заарештовані під час його повернення до Росії та акцій на його підтримку.

Далі буде...

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija