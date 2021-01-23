Усі британці з позитивним тестом на COVID-19 можуть отримати £500 допомоги

Незабаром усі жителі Об’єднаного Королівства, які мають позитивний результат тестування на коронавірус, можуть отримати одноразову урядову грошову допомогу в розмірі 500 фунтів стерлінгів (683 долари).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Такий крок наразі офіційно розглядає британський уряд.

У цей спосіб влада країни намагається переконати якнайбільше число людей зробити тест та самоізолюватися після позитивного результату.

План, який розглядають міністри, базується на результатах дослідження, котрі показали, що лише 17% людей із симптомами COVID-19 роблять тести, оскільки бояться втратити доходи, якщо перестануть працювати.

Зазначається, що така кампанія коштуватиме уряду 453 мільйони фунтів стерлінгів на тиждень або 2 мільярди фунтів стерлінгів на місяць. План розкривається у 16-сторінковому документі, розробленому міністерством охорони здоров'я, який потрапив у ЗМІ.

Департамент охорони здоров’я також рекомендує надати поліції доступ до медичних даних для боротьби з порушеннями карантину.

Міністр Джордж Юстіс стверджує, що поки жодних рішень з приводу одноразових виплат не ухвалено, однак «ситуація з пандемією динамічна, і уряд має кілька варіантів того, як треба діяти».

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Як відомо, в Британії загалом із початку пандемії виявлено понад 3,5 мільйонів випадків COVID-19, з них 94,5 тисячі летальних.

За останні кілька днів у країні фіксувалися рекордні показники смертності від коронавірусу, але водночас вакциновано рекордну кількість людей.