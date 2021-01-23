Усі британці з позитивним тестом на COVID-19 можуть отримати £500 допомоги
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Такий крок наразі офіційно розглядає британський уряд.
У цей спосіб влада країни намагається переконати якнайбільше число людей зробити тест та самоізолюватися після позитивного результату.
План, який розглядають міністри, базується на результатах дослідження, котрі показали, що лише 17% людей із симптомами COVID-19 роблять тести, оскільки бояться втратити доходи, якщо перестануть працювати.
Зазначається, що така кампанія коштуватиме уряду 453 мільйони фунтів стерлінгів на тиждень або 2 мільярди фунтів стерлінгів на місяць. План розкривається у 16-сторінковому документі, розробленому міністерством охорони здоров'я, який потрапив у ЗМІ.
Департамент охорони здоров’я також рекомендує надати поліції доступ до медичних даних для боротьби з порушеннями карантину.
Міністр Джордж Юстіс стверджує, що поки жодних рішень з приводу одноразових виплат не ухвалено, однак «ситуація з пандемією динамічна, і уряд має кілька варіантів того, як треба діяти».
Як відомо, в Британії загалом із початку пандемії виявлено понад 3,5 мільйонів випадків COVID-19, з них 94,5 тисячі летальних.
За останні кілька днів у країні фіксувалися рекордні показники смертності від коронавірусу, але водночас вакциновано рекордну кількість людей.