Потужний вибух зруйнував житловий будинок у середмісті Мадрида

Потужний вибух зруйнував житловий будинок у середмісті Мадрида

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Укрінформ
У центрі столиці Іспанії Мадриді пролунав потужний вибух, унаслідок чого зруйновано житловий будинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іспанське видання 20 Minutos.

"Сьогодні у середмісті Мадрида пролунав потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців події, які повідомляють про неї у соціальних мережах, вибух стався у будинку для літніх людей, що розташований на вулиці Толедо, унаслідок інциденту зруйновано щонайменше п'ять поверхів будівлі.

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Як зазначається, вибух, ймовірно, стався через витік газу.

Фото: 20minutos.es

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