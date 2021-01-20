Потужний вибух зруйнував житловий будинок у середмісті Мадрида

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іспанське видання 20 Minutos.

"Сьогодні у середмісті Мадрида пролунав потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

За словами очевидців події, які повідомляють про неї у соціальних мережах, вибух стався у будинку для літніх людей, що розташований на вулиці Толедо, унаслідок інциденту зруйновано щонайменше п'ять поверхів будівлі.

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Acaba de sonar tremenda explosión cerca de puerta de Toledo, San Francisco en Madrid pic.twitter.com/l827Fan60N — Cristian Larrosa (@cristianlarrosa) January 20, 2021

Як зазначається, вибух, ймовірно, стався через витік газу.

Фото: 20minutos.es