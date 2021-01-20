Потужний вибух зруйнував житловий будинок у середмісті Мадрида
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Укрінформ
У центрі столиці Іспанії Мадриді пролунав потужний вибух, унаслідок чого зруйновано житловий будинок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє іспанське видання 20 Minutos.
"Сьогодні у середмісті Мадрида пролунав потужний вибух", - йдеться у повідомленні.
más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx— césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021
За словами очевидців події, які повідомляють про неї у соціальних мережах, вибух стався у будинку для літніх людей, що розташований на вулиці Толедо, унаслідок інциденту зруйновано щонайменше п'ять поверхів будівлі.
Acaba de sonar tremenda explosión cerca de puerta de Toledo, San Francisco en Madrid pic.twitter.com/l827Fan60N— Cristian Larrosa (@cristianlarrosa) January 20, 2021
Як зазначається, вибух, ймовірно, стався через витік газу.
Фото: 20minutos.es