«Мегалокдаун» у Німеччині: не так страшно, як лякали

Поліція чинить рейди та облави

З початку 2021 року німців лякали обіцянками «мегалокдауну» через те, що деяка частина з них, мовляв, не дуже пильно дотримувалися вимог обмежити контакти в дні святкування Різдва та Нового Року, та ще й через появу британської мутації вірусу. Обіцяли навіть повністю зупинити весь громадський транспорт, запровадити тотальну комендантську годину, заборонити виходити з дому тощо.

Але, як виявилося, черговий локдаун досить жорсткий, але не такий фатальний, як пророкували. І зумовлений головним чином намірами обмежити поширення нового штаму коронавірусу.

«Ми маємо діяти саме зараз, діяти активно, з метою профілактики, щоб запобігти вибуховому зростанню нових випадків інфікування», – заявила канцлер ФРН Ангела Меркель 19 січня після чергової багатогодинної відеонаради з прем’єрами земель. У федеральній країні центральний уряд не може ухвалити рішення, які стосуватимуться всієї держави.

Укотре політики зважували кожен захід, порадившись із експертами-вірусологами, у тому числі британськими. Рішення даються важко, адже є непопулярними, а на носі передвиборчі перегони. Популістські сили використовують момент, аби заявити виборцям: правлячі партії обмежують ваші права!

Фото: Anadolu Ajansı

НЕ ОДИН УДОМА

Обмеження прав громадян у ФРН продовжили до середини лютого.

Це означає, що готельний і ресторанний бізнес, заклади культури та спорту, провайдери побутових послуг, котрі зачинилися ще восени, так і залишаються зачиненими.

Подорожувати для відпочинку чи відвідання друзів та родичів заборонили ще перед Різдвом. Зустрічатися, як і раніше, можна за формулою «одна родина плюс одна інша людина». У регіонах, де рівень нових заражень на 100 тисяч перевищує 200 за 7 днів, радіус пересування обмежено 15 кілометрами.

Лунали пропозиції запровадити загальнонаціональну комендантську годину, але прем’єри з цим не погодилися. Нині такий захід застосовується лише у Баварії.

У цій землі, починаючи з минулого понеділка, також діє вимога з’являтися в публічних місцях лише в респіраторних масках FFP2.

З найближчого четверга аналогічне зобов’язання буде поширено на всю країну. Щоправда, ідеться про респіратори FFP2, КN95 та медичні маски, і носити їх треба буде лише в громадському транспорті.

Маски FFP2 забезпечують найбільший захист як для тих, хто їх носить, так і для навколишніх. Такі маски виготовлено зі щільного матеріалу, на маркуванні після літер CЄ мають бути чотири цифри. Питання в тому, що коштують вони в рази більше, ніж звичайні. І купити їх можна не завжди. Винахідливі люди пропонують продовжити «життя» дорогих масок. Приміром, можна повісити їх так, аби вони провітрювалися протягом тижня. Можна також прогріти їх у звичайній духовці протягом години при температурі 80 градусів. Але тут, попереджають знавці, є небезпека: при 70 градусах вірус не вмирає, зате при 90 – настає «капут» самій масці. Отже краще провітрювати.

Так само можна зробити з маскою КN95.

Медичні біло-блакитні маски, якими багато хто користається й в Україні, також ефективні, але захищають переважно навколишніх і зовсім трошки «носія» (вони й створені для того, щоб не передати заразу пацієнтові).

При цьому всі ці маски матимуть ефект, якщо носити їх правильно, попереджають вірусологи.

Поза магазинами й транспортом можна й далі користуватися так званими «повсякденними масками» з тканини.

Щодо транспорту, то страшилки про його повну зупинку не реалізувалися. Транспорт не просто ходитиме, кількість автобусів та вагонів навіть збільшать, аби наповнюваність не перевищувала третини від можливої.

Фото: Anadolu Ajansı

Одним з найтяжчих було рішення про те, що діти дошкільного та шкільного віку залишатимуться дома щонайменше до 15 лютого. Завершилися заняття раніше, ніж зазвичай, – 19 січня. Отже це будуть найдовші зимові канікули. Дивно, але діти цьому здебільшого не радіють, адже сумують за друзями й хочуть у школу. Ще більше відчаю таке рішення викликає у батьків.

З дітьми чи без дітей, керівництво відправляє на «хоум-офіс» усіх, хто може працювати з дому. Федеральне міністерство праці має видати розпорядження, згідно з яким роботодавці «повинні дозволяти працівникам працювати вдома, де це можливо», до 15 березня. Якщо компанія потребує фізичної присутності працівників, то має забезпечити їх медичними масками й організувати роботу так, щоб не було жодних «перекурів з кавою».

Про зупинення промисловості, яке мало місце минулої весни, не йдеться. Ще одного локдауну виробництва не витримає навіть така потужна економіка, як німецька, визнають експерти.

ПОКАРАННЯ НЕСЛУХНЯНИХ

Керівники земель, які за традицією коментують рішення «коронасамітів» з канцлеркою, кажуть про те, що обмежувальні заходи будуть ефективними, якщо люди дотримуватимуться їх. Питання відповідальності – непросте. Останнім часом поліція стала більше пильнувати за порушниками обмежень: проводяться рейди в транспорті, облави на таємні вечірки тощо. Штрафи в різних землях різні – від 50 до 25 тисяч євро! Консолідованих даних про обсяги зібраних штрафів немає, але міста час від часу повідомляють про сотні тисяч євро таких надходжень.

У Саксонії, яка кілька тижнів перебувала на першому місці в країні за чисельністю хворих на 100 тисяч населення, вирішили боротися з порушниками радикально: земельне МВС оголосило, що вже цього тижня планує ввести в експлуатацію «тюрму для осіб, котрі відмовляються від карантину». Відправляти туди планують тих, хто особливо затято противиться правилам. Як це виглядатиме на практиці – поки що невідомо.

У Німеччині будь-яке посягання на права й свободи негайно викликає різку реакцію. Це показують й «антикоронні» демонстрації, чисельність яких, щоправда, вельми знизилась останнім часом.

НА «ВОЛЮ» З ВАКЦИНОЮ?

Про порушення прав і можливість їх відновлення говорив днями міністр закордонних справ Гайко Маас. Він висловився за те, щоб люди, які зробили щеплення проти COVID-19, мали можливість поступово повертатися до нормального життя – ходити в кіно та в ресторани. Мовляв, треба повернути людям їхні конституційні права, пояснив Маас, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра юстиції.

Фото: Anadolu Ajansı

Подібні заяви лунали й у інших країнах. Мотив зрозумілий – заохотити людей вакцинуватися. Але ж в умовах катастрофічної нестачі вакцин у Німеччині такі заклики виглядають дещо дивно. У ФРН досі вакцинували менш як 2 відсотки населення, і це переважно особи у віці 80+, зокрема, зараз щеплені 50 відсотків мешканців будинків престарілих. Навряд чи саме ці люди завтра зажадають піти в ресторан.

У будь-якому разі, заява Мааса широкого резонансу не спричинила, а колеги з уряду вдали, ніби нічого не почули.

Тим часом охочих зробити щеплення проти COVID-19 у ФРН побільшало. Нині їх частка сягає двох третин. Але завершити перше коло вакцинації з тим, аби виробити колективний імунітет, можливо буде не раніше літа.

Вакцини, які вже використовуються в Європі (BioNTech/Pfizer і AstraZeneca), і ті, що на підході, за твердженнями вірусологів, мають захистити від усіх мутацій вірусу.

А мутацій, судячи з усього, буде чимало. Не встиг світ «перетравити» повідомлення про британський та південноафриканський штам, як з німецької Баварії, гірського туристичного регіону Гарміш-Патенкірхен прийшла новина про те, що у 35 пацієнтів і медиків тамтешньої клініки виявлено новий, невідомий до цього часу штам коронавірусу...

Ольга Танасійчук, Берлін

Фото автора та Anadolu Ajansı