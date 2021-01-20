Німеччина продовжує посилений карантин до середини лютого

Німеччина продовжує посилений карантин до середини лютого

Укрінформ
У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу влада Німеччини вирішила продовжити карантин до середини лютого, посиливши певні обмеження.

Про результати 6-годинної відеонаради з прем’єрами федеральних земель повідомила на брифінгу в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель, передає кореспондент Укрінформу.

«Всі заходи, які діють з 16 грудня, будуть продовжені до 14 лютого», - повідомила Меркель.

Вона висловила задоволення з того приводу, що показники захворюваності почали знижуватися. За словами глави уряду, це свідчить про те, що вжиті заходи «починають діяти». Але поява на початку січня у Британії нової мутації вірусу, яка є набагато заразнішою, змушує діяти на випередження, аби відвернути новий спалах інфікування.

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Меркель поінформувала, що школи та дитячі садочки будуть закриті до 15 лютого. Вона назвала це «неймовірним обмеженням», але зауважила, що нова мутація активніше уражає дітей.

У громадський транспорт і в магазини заходити можна буде лише в спеціальних медичних масках (FFP2, KN95, операційних). Інде можна продовжувати користуватися так званими побутовими масками.

Скрізь, де можлива дистанційна робота, працівники мають перейти на такий режим. Приватні зустрічі, як і раніше, дозволяються в колі «1 родина плюс 1 людина».

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Церковні служби можуть проводитись за участі не більше 10 осіб, вони мають тримати дистанцію та бути в медичних масках.

За даними Інституту Роберта Коха, попередньої доби у ФРН було підтверджено 11 369 нових випадків інфікування COVID-19 та 989 смертей.

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