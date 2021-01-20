Німеччина продовжує посилений карантин до середини лютого

У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу влада Німеччини вирішила продовжити карантин до середини лютого, посиливши певні обмеження.

Про результати 6-годинної відеонаради з прем’єрами федеральних земель повідомила на брифінгу в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель, передає кореспондент Укрінформу.

«Всі заходи, які діють з 16 грудня, будуть продовжені до 14 лютого», - повідомила Меркель.

Вона висловила задоволення з того приводу, що показники захворюваності почали знижуватися. За словами глави уряду, це свідчить про те, що вжиті заходи «починають діяти». Але поява на початку січня у Британії нової мутації вірусу, яка є набагато заразнішою, змушує діяти на випередження, аби відвернути новий спалах інфікування.

Меркель поінформувала, що школи та дитячі садочки будуть закриті до 15 лютого. Вона назвала це «неймовірним обмеженням», але зауважила, що нова мутація активніше уражає дітей.

У громадський транспорт і в магазини заходити можна буде лише в спеціальних медичних масках (FFP2, KN95, операційних). Інде можна продовжувати користуватися так званими побутовими масками.

Скрізь, де можлива дистанційна робота, працівники мають перейти на такий режим. Приватні зустрічі, як і раніше, дозволяються в колі «1 родина плюс 1 людина».

Церковні служби можуть проводитись за участі не більше 10 осіб, вони мають тримати дистанцію та бути в медичних масках.

За даними Інституту Роберта Коха, попередньої доби у ФРН було підтверджено 11 369 нових випадків інфікування COVID-19 та 989 смертей.