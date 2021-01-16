COVID-вакцинацію для солдатів Бундесверу можуть зробити обов’язковою

COVID-вакцинацію для солдатів Бундесверу можуть зробити обов’язковою

Укрінформ
Керівництво німецької армії збирається прийняти рішення щодо розширення обов'язкових щеплень, включаючи захист від коронавірусу.

Це підтвердив агентству dpa речник Міністерства оборони, передає Укрінформ.

Наразі «готується рішення щодо того, чи можна і коли включити вакцинацію проти Sars-CoV-2 в портфель щеплень, обов’язкових у Бундесвері», зазначили в пресслужбі. Там уточнили, що через особливі умови «тісного співіснування» при несенні служби, а також у колективних передислокаціях солдати піддаються порівняно вищому ризику зараження, ніж інші групи населення.

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Ще в грудні головний лікар Збройних сил ФРН рекомендував включити вакцинацію проти коронавірусу до так званої вакцинації базового захисту від хвороб для всіх солдатів. Особливо актуальним це є для місій за кордоном.

У Бундесвері є обов'язок робити профілактичну вакцинацію проти деяких хвороб.

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан неодноразово повторював, що вакцинація проти коронавірусу буде добровільною. Про це говорила й канцлер Ангела Меркель.

Наразі в Німеччині триває вакцинація людей похилого віку, зокрема, тих, хто перебуває в домах для літніх людей, а також працівників цих закладів.

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Загалом, як повідомили 15 січня в Мінохорони здоров’я, у ФРН щеплено понад 1 млн людей.

З початку пандемії На COVID-19 у Німеччині заразилися, лише за офіційними даними, 2 000 958 людей, з них за останню добу - 22 368. Померли за цей час 44 994 людей, у тому числі за минулі 24 години 1 113 осіб.

Фото: Bundeswehr

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