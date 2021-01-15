Зеленський обговорив із Меркель пандемію та ситуацію на Донбасі
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання протидії COVID-19 та координацію зусиль задля встановлення миру на Донбасі.
Про це глава Української держави повідомив на своїй сторінці у Твіттері, передає Укрніформ.
"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19. Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - розповів Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes знову очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.