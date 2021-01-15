Зеленський обговорив із Меркель пандемію та ситуацію на Донбасі

Про це глава Української держави повідомив на своїй сторінці у Твіттері, передає Укрніформ.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19. Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - розповів Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes знову очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.