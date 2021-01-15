Зеленський обговорив із Меркель пандемію та ситуацію на Донбасі

Зеленський обговорив із Меркель пандемію та ситуацію на Донбасі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання протидії COVID-19 та координацію зусиль задля встановлення миру на Донбасі.

Про це глава Української держави повідомив на своїй сторінці у Твіттері, передає Укрніформ.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19. Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером. Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - розповів Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes знову очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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