Понад 30 осіб у Баварії заразилися новим штамом COVID-19

У гірському регіоні німецької Баварії Гарміш-Патенкірхен виявлено щонайменше 35 хворих з новим штамом COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок керівник місцевої клініки Клеменс Штокклаузнер, передає кореспондент Укрінформу.

За словами доктора, загалом позитивні тести підтверджені у 73 пацієнтів і співробітників клініки, з яких у 35 людей йдеться про новий штам коронавірусу, «який однозначно не належить ні до британського, ні до південноафриканського».

Наразі баварські аналізи трьох пацієнтів вивчають вірусологи в берлінській клініці «Шаріте». Поки дочасно робити висновки, чи є нова варіація більш агресивною, ніж звичайна, зауважують експерти.

Про нові штами вірусу повідомляють також з землі Шлезвіг-Гольштайн.

Федеральний уряд і уряди земель стурбовані ситуацію з можливим поширенням нових, більш патогенних мутацій вірусу.

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У вівторок канцлер Ангела Меркель і прем’єри земель проведуть зустріч у віртуальному форматі, на якій, як очікується, буде ухвалене рішення про посилення існуючих обмежувальних заходів. ЗМІ з посиланням на інсайдерську інформацію прогнозують, що йтиметься про введення комендантської години, обов’язок носити FFP2-маски, не виключена зупинка громадського міського транспорту.

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«Підставою для того, чому канцлер Меркель і прем’єри проводять нараду 19 січня, а не 25-го, як планувалося, є поява нового штаму вірусу», - пояснив речник федерального уряду Штеффен Зайберт. Увечері понеділка політики радитимуться з вірусологами, в тому числі з британськими експертами, повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Інституту Роберта Коха, протягом неділі в ФРН було клінічно підтверджено лише 6 141 новий випадок інфікування та 214 смерті. Таке різке зменшення показників, навіть для вихідного дня, викликало велике здивування у громадськості та припущення щодо збою в системі даних.