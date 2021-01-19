У ЄС хочуть до березня вакцинувати більшість медиків і літніх людей

Єврокомісія пропонує провести вакцинацію більшості людей похилого віку та медичного персоналу в країнах ЄС до березня.

Це передбачає оприлюднена у вівторок комунікація щодо стратегії ЄС у сфері вакцинації, повідомляє Укрінформ.

«ЄК закликала країни-члени прискорити процес вакцинації: до березня 2021 року щонайменше 80% людей, старших за 80 років, та 80% працівників сфери охорони здоров'я та піклування у кожній з країн ЄС мають пройти вакцинацію. Країни-члени до літа 2021 року мають забезпечити (вакцинацію - ред.) щонайменше 70% усього дорослого населення», - йдеться у повідомленні.

При цьому Єврокомісія закликала країни ЄС зберігати обмежувальні заходи, боротися з дезінформацією, збільшити обсяги тестування, відстежувати контакти інфікованих та продовжувати дослідження геному, аби знизити ризики, пов’язані із появою нових мутацій коронавірусу.

«Оскільки протягом минулих тижнів відзначалося збільшення кількості випадків (зараження коронавірусом - ред.), необхідно робити більше для підтримки системи охорони здоров’я та для подолання «втоми від COVID» протягом наступних місяців, прискорити вакцинацію за межами (ЄС - ред.), допомогти нашим партнерам на Західних Балканах, у Південному та Східному сусідстві, а також в Африці», - зазначається в документі.

Єврокомісія разом із країнами ЄС опрацьовує сертифікат вакцинації, який має допомогти у дотриманні послідовності при наданні допомоги. Ця робота проводиться відповідно до законодавства Євросоюзу у сфері захисту даних. Спільна позиція з цього питання має бути погоджена до кінця січня.

Окремий розділ комунікації присвячений дослідженням вірусного геному та уточненню стратегії тестування у зв’язку із появою нових мутацій коронавірусу.

ЄК також виклала пропозиції, які мають зберегти цілісність єдиного ринку Євросоюзу та свободу пересування людей, за умови координації та посилення захисних заходів.

Зокрема, має бути зменшений ризик поширення вірусу завдяки додатковим заходам гігієни та соціального дистанціювання під час подорожей, у транспорті. Людям, які повертаються із зон підвищеного ризику, мають пропонувати слушні обмежувальні заходи, включаючи додаткове тестування.

Паралельно Єврокомісія встановить механізм у межах «Команди Європи», який дозволить членам ЄС ділитися вакцинами з країнами-партнерами. Це дасть змогу передати їм певну частину із 2,3 мільярда доз, замовлених Єврокомісією.

При цьому зазначається, що ЄК та країни-члени продовжать підтримувати ініціативу COVAX, яка має полегшити доступ до вакцин для країн із низькими та середніми доходами. В межах «Команди Європи» для підтримки COVAX вже мобілізована допомога в обсязі 853 мільйони євро.

Фото: PAP