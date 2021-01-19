За час пандемії у Євросоюзі - понад 400 тисяч смертей від COVID-19
Про це заявила єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес на пленарному засідання Європарламенту у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«З весни минулого року ми в ЄС втратили більше 400 тисяч життів. З появою нових, більш заразних штамів вірусу, які вже виявлені у країнах-членах, ми все ще дуже далекі від подолання пандемії. Але ми також перегорнули цю сторінку і почали 2021 рік з отримання потужного інструмента, який дасть змогу покласти край цій пандемії. Щодня в усьому Євросоюзі вакцинуються пріоритетні групи населення з використанням безпечних та ефективних вакцин - від BioNTech/Pfizer та Moderna», - зауважила єврокомісар.
Вона повідомила, що Європейське медичне агентство (ЕМА) вже отримало подання на авторизацію вакцини AstraZeneca та очікує отримати заявки від інших фармакологічних компаній у наступні місяці.
Водночас державний секретар із закордонних справ Португалії, що головує у ЄС, Ана Марія Закаріас наголосила на тому, що епідеміологічна ситуація в Європі викликає велике занепокоєння.
«Наслідки збільшення соціальних контактів під час зимових свят, як і поява нових, дуже заразних штамів коронавірусу, означають, що ситуація, ймовірно, погіршуватиметься, перш ніж настане покращення. Багато країн-членів вирішили продовжити або навіть посилити суворі обмежувальні заходи, коли їхні системи охорони здоров’я знову опинилися під тиском. При цьому всі ми відчуваємо втому від пандемії і бачимо жахливі економічні та соціальні наслідки нових локдаунів. Водночас усвідомлюємо, що в цих умовах маємо зберегти Спільний ринок та Шенген», - зауважила представник Португальського головування ЄС.
Вона наголосила, що початок вакцинації в країнах Євросоюзу дає надію на зміни і повернення до нормального ритму життя.
Закаріес нагадала, що Євросоюз зміг отримати вакцини протягом менш ніж року від початку пандемії, що є величезним досягненням науки та результатом зусиль багатьох тисяч людей. Цей успіх став можливим завдяки спільному європейському підходу до вирішення проблеми.
«Зараз ми потребуємо більше вакцин та скоординованої кампанії вакцинації у країнах-членах», - додала представниця Португальського головування ЄС.
За її словами, сьогодні протягом дня Єврокомісія представить новий робочий документ із пропозиціями щодо розвитку європейської стратегії боротьби з коронавірусом. Обговорити його планується під час віртуального саміту ЄС 21 січня.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 078 706 випадок коронавірусу, зокрема 2 051 401 летальний, одужало 68 747 387 людей.