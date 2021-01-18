У Швейцарії на фешенебельному курорті знайшли новий штам COVID-19

У Швейцарії через поширення нового штаму коронавірусу на престижному гірськолижному курорті Санкт-Моріц закрили готелі та лижні школи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Наразі відомо про близько десяток випадків у двох готелях. З метою захистити здоров’я населення та гостей, департамент охорони здоров’я закрив два готелі на карантин та призначив тести на COVID-19 для працівників та гостей», - йдеться у повідомленні регіональної влади кантону Грізонс, де розташований курорт.

У Санкт-Моріці виявили мутований штам N501Y, що знаходили в Британії та Південній Африці.

У рамках стримування поширення нового штаму влада міста зобов’язала носити маски та пройти масове тестування на коронавірус 5 200 жителів Санкт-Моріц.

У Швейцарії попри закриття ресторанів, барів, театрів та інших місць відпочинку в рамках коронавірусних обмежень, влада залишила функціонувати лижні курорти.

Раніше Укрінформ повідомляв, що мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2, виявлений у Великій Британії у вересні 2020 року, зафіксований вже у 25 країнах Європи.

Він почав активно поширюватися наприкінці листопада - початку грудня. На тлі цього багато країн почали закривати кордони з Великою Британією, а в самій цій країні посилили коронавірусні обмеження.

Фото: alpineluxurychalets.com