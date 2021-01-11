У Швейцарії прогнозують зростання економіки до 4% у наступні два роки

За позитивним сценарієм зростанням економіки Швейцарії у 2021 та 2022 роках становитиме до 4%.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор державного секретаріату з економічних питань Швейцарської Конфедерації Ерік Шайдеггер в інтерв’ю газеті NZZ am Sonntag.

"Ми очікуємо, що стримування вірусу буде успішним, а вакцинація забезпечить швидке та сильне відновлення, починаючи з весни... Зростання (економіки) у Щвейцарії може сягнути близько 4% у 2021 та 2022 роках", - заявив він.

За словами головного швейцарського економіста, спричинена пандемію економічна кризи призвела до 3-відсоткового падіння економіки Швейцарії у 2020 році. Однак цей показник значно менший, ніж у сусідніх Німеччині та Австрії, де ВВП впав на 6%, чи Франції та Італії, де зафіксовано 9-відсоткове падіння економіки торік.

На переконання Шайдеггера, цьому, зокрема, сприяло те, що весняний локдаун у Щвейцарії був не таким жорстким, як у Франції, наприклад, а також те, що магазини у країні швидше відкрилися.

Він також зазначив, що швейцарська економіка у 2020 році зазнала збитків у розмірі 72 млрд швейцарських франків (понад 81 млрд дол.). Водночас державна допомога бізнесу у розмірі 5% ВВП запобігла ще гіршому сценарію.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 10 січня у Швейцарії зареєстровано 477 983 випадки коронавірусу, із них 8 267 летальних. Одужали 317 600 пацієнтів.