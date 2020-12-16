США проголосили Швейцарію «валютним маніпулятором»

Міністр фінансів США Стівен Мнучін вніс Швейцарію та В’єтнам до списку “валютних маніпуляторів".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Мінфін встановив, що згідно з Актом про міжнародну торгівлю і конкуренцію США від 1988 року, В’єтнам та Швейцарія є “валютними маніпуляторами"", - йдеться у пресрелізі.

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У відомстві пояснили, що рішення було ухвалене виходячи з ряду доказів та обставин, а саме, що країни принаймні частково керували курсом валют впродовж чотирьох кварталів до червня 2020 року і здійснювали валютні інтервенції, які були спрямовані на запобігання ефективному коригуванню платіжного балансу, а у випадку В'єтнаму - для отримання несправедливих конкурентних переваг у міжнародній торгівлі.

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«Мінфін США буде стежити за своїми висновками щодо В'єтнаму та Швейцарії, аби усунути практики, що створюють несправедливі переваги для іноземних конкурентів», - зазначив у Мнучін.

Раніше у серпні 2019 року міністр фінансів США Стівен Мнучін вніс Китай до списку “валютних маніпуляторів”, що сталося вперше з 1994 року.

Як відомо, США вносять до списку “валютних маніпуляторів” країни, які використовують масштабні інтервенції задля різкого впливу на курс національної валюти, що створює дисбаланси та неринкові переваги на міжнародному ринку.