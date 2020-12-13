Швеція хоче повністю перейти на цифрову валюту
Спеціальна аналітична група має представити доповідь, у якій будуть визначені можливості впровадження цифрової крони, повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.
Аналітичну групу, яка досліджуватиме впровадження цифрової валюти у Швеції, очолить колишня керівниця фінансового комітету Центробанку Анна Кінберґ Батра. Результати своєї роботи Батра з колегами має представити до кінця листопада 2022 року.
Як зазначає Bloomberg, Швеція є однією з перших у світі країн, які розмірковують над повним переходом на цифрову валюту. У лютому Центробанк країни запустив пілотний проєкт цифрової валюти з міжнародною консалтинговою компанією Accenture Plc, який триватиме рік.
Банк міжнародних розрахунків у 2018 році назвав Швецію країною з найменшою часткою паперових грошей у світі. За оцінками Центробанку країни, у 2018 році лише 1% шведського ВВП перебував у банкнотах (для США цей показник становив 8%, для країн єврозони — 11%).
Нагадаємо: станом на жовтень 2020 року, за оцінками фінустанови, менше ніж 10% усіх розрахунків у Швеції здійснювалися через паперові гроші, що є найнижчим за весь час спостережень показником.