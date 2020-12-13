Швеція хоче повністю перейти на цифрову валюту

Швеція хоче повністю перейти на цифрову валюту

Укрінформ
Центральний банк Швеції вирішив дослідити можливості повного переходу країни на цифрову валюту.

Спеціальна аналітична група має представити доповідь, у якій будуть визначені можливості впровадження цифрової крони, повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Аналітичну групу, яка досліджуватиме впровадження цифрової валюти у Швеції, очолить колишня керівниця фінансового комітету Центробанку Анна Кінберґ Батра. Результати своєї роботи Батра з колегами має представити до кінця листопада 2022 року.

Як зазначає Bloomberg, Швеція є однією з перших у світі країн, які розмірковують над повним переходом на цифрову валюту. У лютому Центробанк країни запустив пілотний проєкт цифрової валюти з міжнародною консалтинговою компанією Accenture Plc, який триватиме рік.

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Банк міжнародних розрахунків у 2018 році назвав Швецію країною з найменшою часткою паперових грошей у світі. За оцінками Центробанку країни, у 2018 році лише 1% шведського ВВП перебував у банкнотах (для США цей показник становив 8%, для країн єврозони — 11%).

Нагадаємо: станом на жовтень 2020 року, за оцінками фінустанови, менше ніж 10% усіх розрахунків у Швеції здійснювалися через паперові гроші, що є найнижчим за весь час спостережень показником.

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