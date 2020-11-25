У Швеції максимальну кількість учасників публічних заходів обмежили до восьми
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Досі максимальна кількість учасників громадських заходів у країні становила від 50 до 300 людей.
Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен раніше неодноразово наголошував, що «правило восьми» має стати загальнонаціональною нормою.
Нові обмеження поширюються на концерти, вистави й спортивні матчі, проте не стосуються шкіл та офісів. Крім того, на похоронних церемоніях зможуть бути присутніми до 20 осіб. Водночас майже всі попередні протиепідемічні заходи у Швеції залишаються на рівні рекомендацій.
У 10-мільйонній країні від початку пандемії виявлено 208 295 випадків коронавірусу, 6 406 пацієнтів померли.
Як повідомлялося, за даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.