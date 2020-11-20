МОЗ оновило карантинний список країн, 44 - у «червоній» зоні

МОЗ оновило карантинний список країн, 44 - у «червоній» зоні

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.

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До "червоних" станом на 20 листопада віднесено 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.

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