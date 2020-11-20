МОЗ оновило карантинний список країн, 44 - у «червоній» зоні

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.

До "червоних" станом на 20 листопада віднесено 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.