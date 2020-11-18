МОЗ назвало області з найвищим показником захворюваності на COVID-19

Станом на 18 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тис. осіб, у Житомирській 647, у Сумській 633,9. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (520,7), Івано-Франківській (548,9), Запорізькій (565,9), Волинській (495,5) областях.

Найнижчим цей показник є у Кіровоградській (117,2), Вінницькій (191,2) та Луганській (193,1) областях.

У Києві він становить 454,1, водночас середній показник по Україні - 392,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 53,7%, у Києві - 54,4% станом на 17 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня, також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.