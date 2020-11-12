Швеція посилила карантин ще в чотирьох регіонах

Уряд Швеції запровадив посилені карантинні заходи в чотирьох нових регіонах – Даларні, Готланді, Вермланді та Вестманланді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Таким чином, після цього рішення посилені карантинні заходи діятимуть уже в 17 із 21 регіону Швеції.

Утім варто наголосити, що ці обмеження не є юридично обов’язковими, тож штрафи за їх порушення не передбачаються. Влада робить ставку на добросовісність та відповідальність громадян.

Так нові правила-рекомендації передбачають, що людям в охоплених їх дією регіонах рекомендується максимально уникати фізичних контактів з іншими людьми, окрім тих, із ким вони спільно мешкають.

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Також рекомендується відмовитися від перебування в закритих приміщеннях – магазинах, бібліотеках, музеях, торговельних центрах, спортивних закладах, басейнах. Виняток становлять лише такі життєво важливі об’єкти, як аптеки та продуктові магазини.

Окрім того, жителям регіонів, де діють нові правила, не рекомендується брати участь у велелюдних заходах, таких як концерти, шоу, тренінги, змагання, матчі чи зустрічі. Виняток передбачений лише для спортивних занять для дітей і юнацтва від 2005 року народження.

Зрештою, мешканців охоплених карантинними рекомендаціями регіонів Швеції закликають уникати необов'язкових поїздок, особливо міжрегіональних.

Як відомо, раніше уряд Швеції анонсував свій план заборонити з метою протидії поширення коронавірусу продаж алкогольних напоїв по всій країні в нічний час у закладах громадського харчування та клубах.

Загалом у Швеції з початку пандемії вже підтверджено більше 171 тисячі випадків COVID-19, включаючи більше 6 тисяч летальних. Шведський підхід до боротьби з коронавірусом є специфічним, оскільки базується на уникненні запровадження жорстких обмежувальних заходів для населення.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 574 208 випадків коронавірусу, з них 1 291 891 летальний, одужало 36 767 109 людей.

Фото: АА