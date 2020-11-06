У Швеції за добу – рекордна кількість випадків коронавірусу

У Швеції, яка досі уникала запровадження карантину через пандемію коронавірусу, протягом останньої доби зареєстрували рекордну для країни кількість нових випадків зараження за добу - 4 697.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у п'ятницю у Швеції також зареєстрували 20 смертей від COVID-19, а загалом в країні вже налічується 6022 летальні випадки.

При цьому смертність на душу населення у Швеції у декілька разів перевищує показники країн-сусідів, але нижча, ніж у деяких великих європейських країнах, зокрема в Іспанії та Великій Британії.

Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні за весь час пандемії становить 146 461.

Водночас Агентство охорони здоров'я Швеції заявило, що кількість заражень за добу в країні протягом весни, ймовірно, була навіть вищою, ніж нині, але не була зафіксована, бо тоді проводилося менше тестів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.