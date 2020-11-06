Прем’єр Швеції з дружиною пішли на самоізоляцію
Коронавірус
Укрінформ
Очільник уряду Швеції Стефан Левен та його дружина перейшли в режим самоізоляції на тлі пандемії коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
«Згідно з рекомендацією лікаря, моя дружина Улла і я самоізолювалися. З нами все гаразд, ми не маємо симптомів. Відповідно до рекомендацій МОЗ, ми зробимо якомога швидше тест на коронавірус», - написав Левен у соцмережах.
Він додав, що це найвідповідальніше рішення, яке тільки може бути в такій ситуації.
Зазначається, що глава шведського уряду пішов на самоізоляцію після того зустрічі з людиною, котра була в контакті з особою, хворою на COVID-19.
При цьому в контактної особи Левена коронавірусу не виявили.
За останніми даними, кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 49 мільйонів, серед них 1,238 млн летальних. Вилікувалися понад 34,9 млн осіб.