Швеція не рекомендує своїм громадянам до кінця січня виїжджати за межі ЄC

Міністерство закордонних справ Швеції продовжило чинність своїх рекомендацій, пов'язаних з пандемією COVID-19 щодо несуттєвих поїздок за межі Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зараз громадяни Швеції можуть вільно подорожувати до переважної більшості країн Євросоюзу.

Стосовно Ірландії, Естонії та Латвії застереження щодо поїздок залишається чинним принаймні до 18 листопада. А для країн, які не входять до ЄС та Шенгенської зони, рекомендація обмежити несуттєві поїздки продовжена до 31 січня 2021 року.

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Як зазначається, рекомендація міністерства закордонних справ проти несуттєвих поїздок не є юридично обов'язковою забороною, але "має інші наслідки, які громадянам Швеції слід узяти до уваги, перш ніж прийняти рішення щодо подорожі".