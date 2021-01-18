Австралія не відкриватиме кордонів до 2022 року — МОЗ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров’я Австралії Брендан Марфі, пише Сіньхуа.
“Думаю, що відповідь, вірогідно, ні”, - відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021-му.
На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть “серйозні обмеження на перетин кордону”.
“Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час”, - сказав міністр.
Нагадаємо: Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.
Станом на вечір неділі на території Австралії залишалося менш як 3 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала життя 909 австралійців.