Австралія не відкриватиме кордонів до 2022 року — МОЗ

До кінця цього року Австралія навряд дозволить вільний перетин кордону іноземцями й нерезидентами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров’я Австралії Брендан Марфі, пише Сіньхуа.

“Думаю, що відповідь, вірогідно, ні”, - відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021-му.

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На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть “серйозні обмеження на перетин кордону”.

“Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час”, - сказав міністр.

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Нагадаємо: Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.

Станом на вечір неділі на території Австралії залишалося менш як 3 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала життя 909 австралійців.