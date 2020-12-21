Австралія обмежує поїздки через спалах коронавірусу в Сіднеї

Австралійські штати і території запроваджують заборони на в'їзд для жителів Сіднея на тлі спалаху коронавірусу в цьому місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Штати Квінсленд, Вікторія, Південна Австралія і Австралійська столична територія оголосили про заборону на в'їзд для мешканців Сіднея. Авіакомпанії також скасували декілька рейсів з аеропорту найбільшого міста країни.

За останніми даними, у Сіднеї виявлено 83 випадки COVID-19.

«Події останніх декількох днів неймовірно засмучують людей по всій країні, у яких були плани зібратися разом», - прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Зараз у Сіднеї дозволено збиратися в закритих приміщеннях групами до 10 осіб, усім жителям міста рекомендовано обмежити соціальну активність і носити маски в громадських місцях.

За межами Сіднея в Австралії не зареєстровано жодного активного випадку коронавірусу.