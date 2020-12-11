Австралія зупинила виробництво власної COVID-вакцини

Австралія вирішила зупинити виробництво власної перспективної вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Квінсленда (UQ) і виробником вакцин CSL.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Таке рішення було ухвалене після того, як в ході першої фази випробування препарату за участю 216 осіб було виявлено, що антитіла заважають діагностиці ВІЛ і призводять до хибнопозитивних результатів деяких тестів на ВІЛ.

CSL і UQ заявили, що виправлення цього недоліку триватиме близько року, тому вони разом з австралійським урядом вирішили припинити випробування вакцини на другому і третьому етапах.

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Австралія попередньо погодилася придбати 51 млн доз вакцини, розробленої Університетом Квінсленда і CSL. Однак тепер уряд сподівається, що замовлення інших вакцин заповнить дефіцит.

Раніше повідомлялося, що американська біотехнологічна компанія Novavax оголосила про підписання з урядом Австралії попереднього документа, що передбачє постачання 40 млн доз кандидата на вакцину від COVID-19, NVX-CoV2373, для австралійських громадян.

Населення Австралії становить 25 млн людей.

За даними сайту Worldometer, за час пандемії в Австралії зафіксували 28 011 випадків COVID-19, з них – 908 летальних, ще 25 665 осіб одужали.

Загалом у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.

Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS