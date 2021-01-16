47 учасників Australian Open помістили на строгий карантин
47 учасників Відкритого чемпіонату Австралії помістили на обов'язковий двотижневий карантин, повідомляє Eurosport, передає Укрінформ.
Всі, хто вирушили на посилений карантин, летіли в одних літаках з трьома людьми, які здали позитивні тести на коронавірус. Поряд з гравцями, на ізоляцію підуть їхні тренери і члени команд.
Одним з тих, хто здав позитивний тест, виявився тренер Бьянкі Андрееску Сільван Брюно. Також на карантин підуть дворазова чемпіонка Australian Open Вікторія Азаренко і чемпіонка US Open Слоан Стівенс.
Всім, хто здав негативний тест і не летів в одному літаку з зараженими, дозволять проводити до п'яти годин тренувань в день. При цьому вони також будуть перебувати на ізоляції.
Австралійська сторона погодилася прийняти 1200 чоловік - гравців, тренерів і членів персоналу - для організації Australian Open. Основна частина турніру стартує 8 лютого.
Нагадаємо, в основну сітку Australian Open заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк, Сергій Стаховський та Даяна Ястремська. Участь останньої - під питанням через звинувачення в порушенні антидопінгових правил.
Фото: Getty Images.