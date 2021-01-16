47 учасників Australian Open помістили на строгий карантин

Вони летіли в одному літаку з хворими на коронавірус, іншим дозволять тренуватися по п'ять годин на день.

47 учасників Відкритого чемпіонату Австралії помістили на обов'язковий двотижневий карантин, повідомляє Eurosport, передає Укрінформ.

Всі, хто вирушили на посилений карантин, летіли в одних літаках з трьома людьми, які здали позитивні тести на коронавірус. Поряд з гравцями, на ізоляцію підуть їхні тренери і члени команд.

Одним з тих, хто здав позитивний тест, виявився тренер Бьянкі Андрееску Сільван Брюно. Також на карантин підуть дворазова чемпіонка Australian Open Вікторія Азаренко і чемпіонка US Open Слоан Стівенс.

Всім, хто здав негативний тест і не летів в одному літаку з зараженими, дозволять проводити до п'яти годин тренувань в день. При цьому вони також будуть перебувати на ізоляції.

Австралійська сторона погодилася прийняти 1200 чоловік - гравців, тренерів і членів персоналу - для організації Australian Open. Основна частина турніру стартує 8 лютого.

Нагадаємо, в основну сітку Australian Open заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк, Сергій Стаховський та Даяна Ястремська. Участь останньої - під питанням через звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

Фото: Getty Images.